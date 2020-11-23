В Вологде разыскиваются автомобилисты, сбившие пешеходов

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В областной столице произошло несколько ДТП, в которых пострадали пешеходы. Кроме того, водители просто ретировались с места происшествия. Теперь их разыскивает полиция.

19 ноября в 9 вечера 32-летнюю вологжанку сбили на улице Чернышевского, 88 на "зебре". Ей пришлось самомстоятельно добираться до травмпункта, так как нарушитель скрылся. У женщины диагностировали ушибы.

20 ноября в 11:50 на пешеходном переходе у Предтеченской, 87 неизвестный водитель невовремя затормозил перед зеброй и сбил 18-летнего вологжанина. после чего скрылся. Молодому человеку назначили амбулаторное лечение.