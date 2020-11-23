Полицейский вытащил из ледяной реки Сухоны шестерых

Спаситель шестерых вологжан Артем Донос Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Помощник участкового смог вытащить из реки шестерых утопающих. ЧП произошло около деревни Малая Сторона Междуреченского района около 9 вечера. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вечером полицейскому позвонила местная жительница: на реке Сухоне столкнулись в темноте две лодки, люди тонут. Когда правоохранитель выскочил на улицу, услышал крики с воды. Ничего не было видно, но он направил свою лодку по направлению к голосам. Ему удалось вытащить из воды двух несовершеннолетних девушек и женщину. К этому моменту на подмогу приплыл местный житель: совместно удалось спасти оставшихся троих. Поврежденные лодки утонули.

На берегу пострадавших ожидала скорая помощь. Благодаря оперативным действиям Артема Доноса и помощи местного жителя, никто не пострадал. Одна из спасенных написала благодарственное письмо: «Шесть человек оказались в ледяной воде, в том числе моя маленькая 4-летняя дочка и еще две 17-летние девушки. Спасибо огромное за мужественность, за быструю помощь, благодаря ему мы живы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, рискуя своей жизнью, он всех вытащил в свою лодку, вызвал скорую».