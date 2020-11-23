Вологжан морально поддержит колл-центр

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Вологжанам могут помочь справиться с психологическим давлением из-за тяжелой ситуации с коронавирусом специалисты Центра охраны здоровья семьи и репродукции области. Об этом сообщил портал Вологда.рф. Получить телефонную консультацию можно с 18:00 до 6:00 по номеру 71-70-34. В другое время, утром и днем с 8:00 до 17:00 вологжанам помогают работники Центра социального обслуживания населения, телефон 72-23-00. В выходные дни можно обратиться к психологам центра «Доверие», 8 (921) 828-98-08.

Специалист по социальной работе Вологодской областной психиатрической больницы рассказал о базовых принципах здорового образа жизни в период карантина. Необходимо не забывать соблюдать режим дня, не менее 40 минут выделить под подходящую вам физическую нагрузку. "Обращайте внимание на питание - ешьте больше полезных продуктов. В семье с детьми нужно разделить обязанности. Проверяйте источники информации, доверять стоит только официальным сведениям. Следите, сколько времени проводите у телевизора и со смартфонами - это влияет на нервную систему. Как минимум час до сна нужно проводить без «голубого» экрана",- сообщил Всеволод Фалалеев.

К психиатру можно обратиться, если заметили у себя или близкого человека тревогу, страх, чувство внутреннего напряжения, импульсивные поступки, пессимизм и бессонницу. Телефон Вологодской областной психиатрической больницы: 29-06-29. Можно и задать анонимный вопрос через сайт ВОПБ.РФ.