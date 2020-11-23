В Вологде появится светящаяся трехметровая "Танцующая пара"

- Фото: Вологда РФ

В областную столицу на этой неделе должны доставить новый арт-объект из Санкт-Петербурга. Светящаяся металлическая конструкция украсит новогоднюю Вологду на проспекте Победы, 7. Это подарок бизнеса вологжанам. "Танцующая пара" в высоту около 3 метров, в ширину - 2 метра. Экземпляр будет единственным в России.

Кроме того, скоро в Вологде появятся уже знакомые «Лотос», «Дед Мороз на тройке лошадей», световые панно, прожекторы и гирлянды. Всего по городу установят 19 живых елей высотой 9 метров и 20-метровые экземпляры специально для площади Революции и Кремлевской площади.