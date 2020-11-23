Мурманчанин хотел остаться в Череповце и пить: закрылся в хостеле и ругался

Наверное, в Череповце слишком хорошо, чтобы уезжать

В Череповце пришлось силой выселять гостя города. 32-летний житель Мурманской области отказался съезжать из хостела на проспекте Победы. Сначала он пропросил время, чтобы собрать вещи, но вместо этого заперся в номере и пил. Потом стал оскорблять персонал нецензурными выражениями... В 10 часов вечера сотрудникам пришлось вызвать подмогу.

Дверь открыли дубликатом ключа, но мужчина продолжил скандал. Росгвардейцы увезли мурманчанина в отдел полиции.