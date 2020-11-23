В Вологде наркомана унюхала собака

Изъятый шприц Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице ночью сотрудникам ППС и кинологу удалось задержать подозрительного мужчину на улице Конева. При виде правоохранителей он попытался скрыться. В кармане куртки 41-летнего вологжанина обнаружили шприц. Экспертиза заключила, что вещество - синтетический наркотик массой 0,22 грамма.

Мужчина рассказал, что наркотик купил для себя - он состоит на учете в наркологическом диспансере, ранее был судим за приобретение запрещенных веществ. Еще в октябре этого года на вологжанина возбудили уголовное дело по части 1 ст. 228 УК РФ. Теперь возбуждено второе. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения.

Задержанного поместили в спецприемник УМВД.