В Череповце пропал 47-летний мужчина

Александр Михайлович Голубев, 47 лет Фото: ПСО "Ты не один"

В Череповце исчез Александр Голубев, 47 лет. Мужчина вышел 16 ноября из дома по адресу Леднева, 19. До сих пор о нем нет вестей.

Пропавший череповчанин ростом 183 см, нормального телосложения. Глаза серо-голубые, волосы - короткие темные. Был одет в серую кепку с ушами, черную куртку с 2 серыми полосами, светлый свитер, черные брюки, черные берцы.

Если вы имеете какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, сообщите по телефонам: волонтерам 8 (911) 505-68-98 или в полицию 102.