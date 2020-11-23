Череповчанин оставил плиту без присмотра: эвакуировали 53 соседей

Место ЧП
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
В Череповце в минувшую субботу из-за неосмотрительности жильца произошел серьезный пожар на 5 этаже многоквартирного дома. 32-летний мужчина оставил на кухне включенную газовую плиту без присмотра.
Из дома №116 по улице Ленина пришось экстренно эвакуировать 53 человек, 7 из них дети.
Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Уничтожена внутренняя отделка, оконная рама, газовая плита, мебель... Закопчены стены и потолок, в том числе и на лестничной площадке. Квартиру этажом ниже залили водой.
Хозяина проинструктировали о мерах пожарной безопасности после ликвидации ЧП, сообщает Единая диспетчерская служба Череповца.