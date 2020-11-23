ГИБДД опубликовало рейтинг автошкол Вологды

Рейтинг Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вологжанам стал известен рейтинг местных автошкол. Пресс-служба УМВД опубликовала данные по каждой зарегистрированной, чтобы простимулировать педагогов быть более эффективными.

Специалисты предупреждают, что автошколу нужно выбирать по проценту успешно сдавших экзамены выпускников. По статистике, за текущий год в Вологде с первого раза на категорию B сдали 10% вологжан.

Оказалось, что выпускники 6 вологодских автошкол не смогли сдать экзамены с первой попытки...

Концепция репутации автошкол, разработанная руководством УМВД России по г. Вологде, должна включить учебные заведения в соревновательный процесс и принудить предоставлять качественное образование. Эффективные автошколы получат дополнительные места на экзаменах для своих выпускников.