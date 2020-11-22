В Череповце автоледи за рулем кроссовера сбила пенсионерку с 2-летней внучкой

Фото с места происшествия 35media.ru

В городе металлургов произошла страшная авария, серьезно пострадали пешеходы. ДТП случилось в 5 часов вечера на въезде во двор. У дома №1 Б по улице Красной 41-летняя женщина на белом «Ниссан Кашкай» сбила пенсионерку и ее двухлетнюю внучку, которая ехала на трехколесной коляске.

61-летнюю череповчанку госпитализировали в областную больницу №2 с ушибом позвоночника и растяжением тазобедренного сустава. Девочка получила тупую травму живота и, возможно, сотрясение мозга. Она отправлена на лечение в детскую городскую, сообщает Единая диспетчерская служба Череповца.