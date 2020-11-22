Две сотни студентов-медиков отправились в больницы Вологодчины на практику

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Министерство здравоохранения решило увеличить состав среднего медперсонала в больницах Вологодской области. В моногоспитали и ЦРБ на практику приняли более 200 студентов старших курсов медвузов, колледжей и ординаторов. Часть практикантов занято в колл-центрах. Об этом сообщила пресс-служба Вологодской области.

«К нам присоединились 44 ординатора, три студента шестого курса медуниверситета, 162 студента трех медицинских колледжей Вологодской области. Для наших лечебных учреждений это очень большая помощь и поддержка. К нам вернулись студенты-целевики, в том числе ординаторы», - прокомментировал Департамент здравоохранения.

На работу приняли совершеннолетних студентов, с каждым заключен трудовой договор.