В Вологде появилась восьмиметровая остановка

Фото со страницы Алексея Шумилова

В областной столице открыли длинную остановку. Конструкция из металла, дерева и поликарбоната теперь красуется на «Улице Судоремонтной». Вологжане теперь смогут спрятаться под крышицей, чтобы не мокнуть от дождя и снега.

Остановочный пункт появился в пятницу - он оказался последним в этом году. Начальник Департамента городского хозяйства Вологды прокомментировал, что на данном участке большой пассажиропоток, поэтому принято решение сделать конструкцию больше, чем обычно. Длина остановки составила 8 метров.