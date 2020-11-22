Губернатор отказывается публиковать статистику по коронавирусу: сегодня 6 смертей

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В Вологодской области перестали публиковать подробную статистику о заболевших. Решение было принято после того, как 21 ноября 102% заболевших якобы оказались лечащимися в моногоспиталях. Кроме того, множество вологжан жаловались, что их родственники погибли, а в статистике до сих пор не появились.

По состоянию на 22 ноября, на Вологодчине за сутки 206 заражений и 6 смертей. С начала пандемии погибло 84 вологжанина, из них 10 только за последние два дня.

Статистика по данным информационного центра

Ранее жители Вологодской области могли знакомиться с свежими данными по распространению коронавируса на сайте Правительства области или страничке губернатора. Там публиковалось, в том числе, количество новых заболевших по каждому муниципалитету, количество коек и пациентов в моногоспиталях.

Глава региона Олег Кувшинников объяснил свое решение: «Уважаемые вологжане! В связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19 в Вологодской области принял решение временно приостановить публикацию ежедневной подробной информации до уточнения сведений. Информацию о количестве заболевших и динамике распространения инфекции в разрезе каждого региона вы можете найти на официальном портале стопкоронавирус.рф».