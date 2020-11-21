Череповецкие вандалы отмыли остановку под угрозой уголовного дела

Фото со страницы мэра

В ночь на 14 ноября пятеро молодых череповчан изрисовали баллончиком с краской остановочный пункт на улице Набережной. Оказалось, что с последнего ремонта прошло меньше недели! Один из вандалов даже попытался ногой вышибить стенку конструкции. Преступники явно получали удовольствие от такого времяпрепровождения. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала инцидент в отличном качестве, а мэр города поделился записью с череповчанами в соцсетях. Там горожане и выплеснули всю ненависть к "художникам"...

20 октября мэр сообщил, что злоумышленники были задержаны. Вандалы дали признательные показания, и, на данный момент, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодые люди прочли комментарии земляков и решили сами отмыть остановочный павильон. В уборке поучаствовали трое, когда во время преступления присутствовало сразу пятеро.

А сколько преступлений на камеру не попали?