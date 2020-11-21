На Вологодчине от коронавируса скончались четверо

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Сегодня в вологодская статистика погибших от коронавирусной инфекции обновилась. Еще 4 человека скончались в моногоспиталях, всего 78. Из жизни ушел основатель и бывший ректор ЧГУ Владимир Грызлов и директор Череповецкого фанерно-мебельного комбината (флагмана лесной отрасли страны) Владимир Борисов. За прошедшие сутки, по состоянию на 21 ноября, +176 вологжан получили официальный статус - больной COVID-19.

Статистика по моногоспиталям региона Фото: Правительство Вологодской области

В областной столице +48 заболевших, в Череповце +38. Моногоспитали загружены на 73%. Согласно предоставленной статистике, в регионе активно болеют 932 вологжанина. Если суммировать количество пациентов, находящихся в моногоспиталях, получается 953 заболевших. А в стационары госпитализируют лишь в среднем и тяжелом состоянии. Получается 102% всех заболевших коронавирусом в Вологодской области находятся в моногоспиталях...

Статистика по заболевшим Фото: Правительство Вологодской области

Выздоровели за сутки +283 человека, проведен 5351 тест, сообщает оперативный штаб по распространению коронавируса. Треть вологжан, находящихся в стационарах, в тяжелом состоянии.