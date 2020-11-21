Основатель ЧГУ погиб от коронавируса

Владимир Грызлов ушел на 77 году жизни Фото: www.gorodche.ru

В череповецком моногоспитале 20 ноября скончался первый ректор и основатель ЧГУ Владимир Грызлов, который руководил вузом с 1996 по 2009 год. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Владимир Сергеевич - профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской Академии Естествознания, член-корреспондент Российской инженерной академии, советник Российской архитектурно-строительной академии, член редколлегий журналов ВАК «Современные наукоемкие технологии и фундаментальные исследования». После ухода с должности, бывший ректор продолжал трудиться профессором кафедры строительства инженерно-технического института.

Ученый стал автором более 260 публикаций и был удостоен международной награды имени Королевы Виктории.