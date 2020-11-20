Вологжанка купила водонапорную башню в центре Вологды

Водонапорная башня - яркий элемент вологодской архитектуры Фото: Ольга Кузнецова

В областной столице новой собственницей водонапорной башни стала Жанна Иванова. Предпринимательница выкупила муниципальное здание в центре Вологды за фантастически низкую цену в 1,559 млн рублей. Башню, стоящую прямо у реки, специалисты отнесли к объектам исторически ценной градоформирующей застройки конца XIX века. Вологжанка имела преимущественное право на покупку здания, т.к. была его арендатором.

Как сообщает ИА «Вологда Регион», бизнес-леди оказалась супругой сына директора Вологодской кондитерской фабрики Раисы Ивановой. Раиса Ильинична много лет мечтает преобразовать водонапорную башню в музейно-выставочное пространство. Предприниматели хотели организовать там Музей сладостей, а наверху открыть смотровую площадку и даже обустроить туристическую «Сладкую тропу». Два года назад был проведен конкурс архитектурных решений по реконструкции башни и прилегающих построек под музей.