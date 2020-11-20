Момент взрыва 40-метровой трубы котельной попал на видео

Момент взрыва

Портал ГородВо предоставил видео взрыва в котельной Вологодского подшипникового завода. 40-метровая труба разлетелась по кирпичикам. От нее остались лишь 15 метров. Конструкция кусками развалилась от внутренней взрывной волны.

Ролик был записан с видеокамер предприятия, с монитора на телефон. Взрыв, оставивший без тепла 41 тысячу вологжан, чем-то напоминает запуск ракеты. В результате ЧП, которое произошло сегодня в Вологде в 9 утра, никто не пострадал. На данный момент теплоснабжение уже восстанавливается с помощью резервного котла.

Комментаторы отметили видео фразами: "Поддал парку!" и "Знатно рвануло!".

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