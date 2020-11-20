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В Вологде восстанавливают теплоснабжение после взрыва

Запущен резервный котел - вечером тепло в домах будет
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде специалисты занимаются восстановлением теплоснабжения после взрыва на котельной ВПЗ. Напомним, после утреннего ЧП в городе без тепла осталась 41 тысяча вологжан. Батареи начали медленно холодеть, а жители Вологды опасаться замерзнуть к приближающейся зиме.

Проблемой занялся губернатор Вологодской области. На своей странице он опубликовал комментарии специалиста. Оказалось, что уже запущен запасной котел - для таких ситуаций и предусмотрено резервирование. Котельная на ПЗ выходит на необходимые мощности, а дома начинают медленно прогреваться. Жителям опасаться нечего. По уверению сотрудников котельной, к вечеру тепло во всех домах точно будет.

ЧПВзрыв на заводе