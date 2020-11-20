В Вологде задержали ОПГ по обману пенсионеров

- Фото: пресс-служба областного УМВД.

В областной столице правоохранителям удалось задержать пятерых участников организованной преступной группы. Злоумышленники ходили по домам пенсионеров и убеждали их платить за различные услуги, в которых не было необходимости.

Следователи предполагают, что лидер зарегистрировал ремонтную фирму еще в начале 2018 года и закупил базу данных клиентов компании по установке окон. Так преступники получили доступ к адресам и телефонам пенсионеров.

Мужчины предлагали пожилым бесплатную проверку внутриквартирного оборудования. Они отвлекали своих жертв, а потом специально портили детали окон или сантехники, приборами демонстрировали имеющиеся "неполадки" в газовой и электрической сетях. Аферисты убеждали стариков, что нужно провести экстренный ремонт. Таким образом, минимум 14 пожилых вологжан заплатили за услуги мошенников (по завышенным ценам) 1,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На данный момент, четверо подозреваемых под стражей, один под домашним арестом.