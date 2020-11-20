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Сегодня:
Коронавирус Covid-19

174 вологжанина сегодня заболели коронавирусом

Подобные страшные цифры было сложно представить даже весной
Евдокия САХАРОВА
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Статистика по заболевшим

Статистика по заболевшим

Фото: Правительство Вологодской области

Стала известна последняя статистика по заболевшим коронавирусом в Вологодской области. По состоянию на 20 ноября, за сутки зафиксировано 174 новых случая заражения. Количество заболевших на Вологодчине за все время пандемии стремится к 10 тысячам человек.

Статистика по оставшимся койкам

Статистика по оставшимся койкам

Фото: Правительство Вологодской области

За сутки в регионе провели 5295 тестов. С больничного сегодня выписались 265 вологжан. Активных случаев по области сейчас 1043. Моногоспитали загружены на 72%.

Статистика по Вологде

Статистика по Вологде

Фото: администрация Вологодского муниципального района

Наибольший прирос сегодня в Череповце +46, в Вологде +57 и Шекснинском районе +20.