В МЧС объяснили ситуацию со взрывом на заводе в Вологде

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сотрудники МЧС прокомментировали взрыв и обрушение 40-метровой трубы котельной на территории Вологодского подшипникового завода.

Замначальника организации пожаротушения ГУ МЧС по Вологодской области Григорий Сафиулин рассказал, что вызов на пульт пожарной охраны поступил в 8:58 20 ноября. На место ЧП диспетчер отправил подразделение пожарной охраны по рангу пожара №3, но на месте возгорания обнаружено не было. Послышался хлопок и газ испарился. Вследствие взрыва обрушилась труба. Был произведен отбой пожарной охраны, однако на место привлекли спасателей, газовиков и энергетиков для установления причин происшествия и ликвидации разрушений.

Утечки газа не обнаружено Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Начальник службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части Вологды Тимофей Никитин пояснил, что из-за обрушения трубы повредилась конструкция газопровода. Специалисты перекрыли трубу и провели необходимые замеры концентрации природного газа газоанализаторами. Утечек выявлено не было, установленные нормы не нарушены.

На месте работает 31 человек, 17 единиц техники. В том числе, от МЧС России 26 человек личного состава и 15 единиц техники.