Начальник вологодского здравоохранения слёг с коронавирусом

Сергей Бутаков Фото: Правительство Вологодской области

Руководитель Департамента здравоохранения Вологодской области Серей Бутаков заразился коронавирусом и ушел на больничный. Об этом стало известно накануне - чиновник должен был ответить на вопросы вологжан в прямом эфире, но не смог из-за болезни.

Первой о коронавирусном статусе Сергея Павловича сообщила начальница управления организации медицинской помощи Светлана Пчелинцева.

Вологжане замечают, что многие чиновники после заражения радостно делятся в соцсетях информацией о протекании болезни. Самое интересное, что у большинства служителей общества тест берут моментально и уже буквально на следующий день становится известен результат. В это же время анализы "простых людей" часто задерживаются или теряются, хотя без положительного результата невозможно получить лечение в моногоспитале.