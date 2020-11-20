В полицию поступила анонимка о взрывном устройстве в школе №6 Череповца

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Сегодня в 10 часов утра в дежурную часть позвонил неизвестный. Он сообщил, что есть информация о наличии взрывного устройства в здании школы №6. На место моментально выехала инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии и проверила полученное заявление.

Из учебного заведения в срочном порядке эвакуировали всех педагогов и учащихся - 342 человека. Спецслужбы проверили помещения школы - информация о взрывчатке подтверждения не нашла.

Дети уже приступили к урокам, сообщило ИА Вологда Регион. Сложно представить, сколько подобных "минирований" педагоги успевают застать за карьеру.

На данный момент устанавливается личность звонившего.