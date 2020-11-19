Вологда получит средства на улицу Поэта Романова

- Фото: Правительство Вологодской области

Вологда получила положительное заключение госэкспертизы на строительство улицы Поэта Александра Романова. Федеральные средства на проект выделены - конкурс среди подрядчиков уже стартовал. Строительство начнется от перекрестка улиц Конева и Воркутинская до Осановского проезда. Решение госэкспертизы по второму участку от Осановского проезда до улицы Молодежной власти собираются получить в начале следующего года.

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Улица положит начало развитию нескольких микрорайонов и будет частью малого транспортного кольца. Президент поддержал идею строительства еще в прошлом году.

Губернатор Вологодчины пообещал четырехполосную дорогу с тротуарами, кольцевыми развязками и велодорожками. Новая улица должна стать дублером улицы Герцена.

Из федерального бюджета выделены огромные средства на строительство малого транспортного кольца: 897,5 млн рублей в 2021 году, 500 млн рублей в 2022, в 2023 - 1 млрд рублей.