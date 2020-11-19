Дед Мороз зажег первую новогоднюю ёлку России

Фото vk.com/vel.ustyug

Великоустюгский Дед Мороз 18 ноября отметил свой день рождения. Зимний волшебник вчера приступил к своим непосредственным новогодним обязанностям и зажег огни на первой в России новогодней елке с помощью летающих светящихся дронов! Пушистая красавица установлена на вотчине Деда Мороза в деревне Морозовице. Над теремом запустили фейерверк. Трансляцию праздника можно было посмотреть из любой точки мира, а само мероприятие прошло большей частью в онлайн-режиме.

«Мы уже научились по-новому жить, крепче дружить, больше заботиться и помогать друг другу. И за этот год мы поняли самое главное - что все это возможно на любых расстояниях, вдалеке или поблизости, за тридевять земель или по соседству. Расстояния делают нас только ближе», - заявил волшебник.