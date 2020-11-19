Вологодские депутаты предлагают Мишустину отменить двойную оплату за вывоз мусора

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Вологодские депутаты вынесли на обсуждение инициативу отменить двойные начисления за вывоз мусора. Простые вологжане жалуются и считают несправедливым платить по нескольким адресам, хотя мусорят они в одном. Вопрос особенно обостряется летом, когда все разъезжаются на дачи и отдых.

Вопрос подняли на 58 Конференции Парламентской Ассоциации, которая прошла удаленно по конференцсвязи с 11 регионами страны.

«В прошлом году региональные операторы поступали правомерно – основанием для перерасчета были так называемые «нулевые» квитанции за электроэнергию. Однако в этом году позиция регоператоров кардинально изменилась», - выступил председатель Вологодского ЗСО Андрей Луценко. Сейчас получить перерасчет нереально.

Вологжане предложили осуществлять перерасчет на основании справки из органов местного самоуправления, подтверждающей, что человек не проживал на территории. Люди не должны платить за неоказанную услугу! Депутаты Северо-Запада направят инициативу в Правительство Российской Федерации председателю Михаилу Мишустину.