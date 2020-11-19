У пятой части вологжан обнаружили смертельную привычку

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Сегодня, 19 ноября, во всем мире отмечается День отказа от курения. Опасная привычка приводит к онкологическим болезням, вызывает проблемы с кровообращением (главная причина смертности в России и на Вологодчине).

За последние 10 лет количество курящих вологжан 18-69 лет уменьшилось почти на 10% и составило 21,4%. По статистике, чаще всего табаком злоупотребляют люди от 35 до 44 лет, мужчины больше. Однако, по прошествии десятилетия, процент курящих женщин увеличился. По России, на данный момент, потребляют табак 39% мужчин и 13,6% женщин.

Департамент здравоохранения Вологодской области напомнил вологжанам, что влияние никотина на организм чрезвычайно разрушительно и никогда не проходит бесследно.