В Череповце автобусы будут ходить равномерно

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Череповчане пожаловались, что общественного транспорта бывает не дождешься, а в другой раз - машины уже подходят к остановке толпой. Мэр города вызвался решить эту проблему и заявил, что будут закуплены лучшие программы для создания единого расписания городского транспорта, чтобы автобусы ходили равномерно. Чиновник собирается прислушаться к опыту других городов, к лучшим работающим российским и зарубежным решениям, а не "изобретать велосипед". Удивительно!

Вадим Германов объяснил: "После внедрения водители автобусов перестанут делиться на «гонщиков» и «резинщиков»: начнут ездить так, чтобы вам было удобно и комфортно."