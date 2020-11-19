Шекснинцы ночевали без света

Фото: ПСЧ-16

В Шексне накануне в 11 вечера произошла авария в распределительной трансформаторной - загорелась входная часть. О ЧП сообщил глава Администрации Сергей Коршунов.

Жители нескольких микрорайонов остались без света. Электроснабжение обещают восстановить только к вечеру - из Вологды и Череповца выехали дополнительные бригады электротехников с оборудованием. Однако удалось подать электричество для социально-значимых объектов - ради этого обесточили уличные фонари, сообщила местная газета "Звезда".