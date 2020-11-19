Психически больной вологжанин избил полицейского

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В Вологде следователи завершили расследование уголовного дела о нападении на сотрудника полиции. В июле в отдел доставили 32-летнего мужчину, который повредил чужое имущество. Вологжанин остался недоволен задержанием и был агрессивен. После того, как дежурный занес его имя в книгу доставленных лиц, тот встал и ударил правоохранителя по голове кулаком, схватил за форму. Нападающего удалось скрутить общими усилиями. На место вызвали скорую.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов заключила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Материалы в отношении невменяемого вологжанина отправлены в суд. Ему могут назначить принудительную меру медицинского характера, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.