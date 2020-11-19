172 вологжанина заболели коронавирусной инфекцией за сутки

Статистика по заболевшим Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области по состоянию на 19 ноября за сутки выявлено 172 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 372 вологжанина. Отмечается 9491 случай заражения коронавирусом с начала пандемии.

Статистика по занятым местам в моногоспиталях Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде 47 новых заболевших COVID-19, в Череповце — 42. В Тотемском районе — 27, в Великоустюгском — 16, Сокольском — 13, d Бабушкинском — 9, в Верховажском и Череповецком — 3. По 2 — в Кирилловском, Белозерском, Харовском, Бабаевском, Шекснинском районах. По одному — в Нюксенском и Вытегорском.

По официальным данным, моногоспитали Вологодчины загружены на 71%.