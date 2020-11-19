Мэр Череповца задумался об общественных туалетах

- Фото: vk.com

Мэр Череповца Вадим Германов опубликовал на своей странице в соцсети размышления насчет городских уборных: "К проблеме отсутствия общественных туалетов в Череповце исторически относились философски: город маленький – можно и до дома добежать, если очень нужно. А если не добежать?"

Ситименеджер наконец может сделать то, о чем воют все урбанисты. В туристической Вологде, например, у Соборной горки стоит несколько пошатывающихся биотуалетов, ходить в которые - это унижение человеческого достоинства. Также серьезно страдают от проблемы отсутствия туалетов кондуктора и водители автобусов.

По словам мэра Череповца, администрация уже начала приглядываться к стационарным модульным кабинам, которые подключаются к сетям водоснабжения и канализации и приспособлены для маломобильных граждан. Судя по фото, они достаточно неказисты, но и не шатаются на ветру. Такие комплексы собираются установить в парках и на площадях. От синих биотуалетов Вадим Германов хочет череповчан уберечь: "В повседневной жизни они неприемлемы для современного города".

Неизвестно, будут ли туалеты платными.