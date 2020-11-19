43-летняя вологжанка покусала полицейского

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В областной столице завершили расследование уголовного дела. 6 августа, в четверг, в 5 часов вечера сотрудники ППС прибыли на срочный вызов: в доме на улице Конева скандалили. Женщина пояснила, что на нее напала нетрезвая 43-летняя соседка - побила и даже угрожала расправой, используя металлический порог длинной 40 см.

Агрессивную вологжанку попытались проводить в служебный автомобиль, для этого взяв под локоть. Однако пьяная женщина ответила укусом сопровождающего в руку. Полицейскому пришлось обратиться в травмпункт.

Агрессорша ответит перед судом по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".