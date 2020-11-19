Уборочная техника вышла на улицы Вологды

Кадр из видео мэра

18 ноября в Вологде испортилась погода - дул сильный ветер, выпал мокрый снег. Мэр города рассказал, как в это время работает подрядчик. А также призвал быть осторожными на дороге: может образоваться гололед и снежная каша.

Сергей Воропанов заявил, что с 4 вечера в городе началась обработка противогололедными материалами. К 8 часам вечера использовалось 26 единиц техники: 16 комбинированные дорожных машин, 8 тракторов, 2 грейдера. С улиц вывезли более 100 кубов снега.

Подрядчик подготовил сотню машин для уборки снега, 15 тысяч тонн песко-соляной смеси и 2,5 тысячи тонн соли. Кроме того, на 13 улицах, для удобства уборки, запретили парковаться.