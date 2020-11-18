Вологжанка из-за курения чуть не лишилась сына

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде 17 ноября днем загорелась двухкомнатная квартира по адресу Октябрьская, 65. Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного дома - площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнем уничтожена внутренняя и наружная отделка балкона, стеклопакет, закопчены комнаты и соседний балкон. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС.

Пожарные обнаружили в квартире 43-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Собственницей оказалась его мать. Когда вологжанин пришел в себя, он рассказал, что покурил на балконе и лег вздремнуть. Пострадавшего госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Сотрудники МЧС предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного курения. ЧП ликвидировали 7 единиц техники, 16 человек личного состава.