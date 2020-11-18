Сокольским зэкам станет доступно радио

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Прокурорская проверка выявила, что в Исправительной колонии №4, которая находится в городе Соколе в Вологодской области, нет радиоточек для заключенных. Правоохранителей задело, что осужденные могут быть не в курсе последних новостей. Отсутствие радио нарушает международные правовые нормы.

В конце июня в местное ФСИН направили заявку на покупку 73 репродукторов. При повторной проверке оказалось, что оборудование до заключенных так и не доехало.

Согласно УИК РФ зэки могут слушать радиопередачи в свободное от работы время, кроме ночи. Радио должно быть установлено за счет исправительного учреждения. Аппаратурой необходимо оснастить жилые помещения, комнаты воспитательной работы и отдыха, рабочие помещения, камеры.