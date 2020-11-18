Вологодские маслоделы засудили 15 предприятий за упаковку

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«Гильдия Вологодских маслоделов» выиграла пятнадцатое дело о контрафакте. На этот раз к административной ответственности привлекли ООО «Ува-Молоко». Удмуртское предприятие поставляло масло с этикеткой до степени смешения схожей с настоящим «Вологодским маслом». Настоящий вологодский продукт могут производить лишь шесть предприятий на территории Вологодчины и все они имеют необходимое свидетельство.

Стало известно, что в феврале правозащитная организация попросила остановить выпуск контрафакта, но в мае товар снова появился на прилавках. Недобросовестного производителя также подозревают в подделке «Адыгейского» сыра.