В Белозерске мужчина избил продавщицу телефонов, забрал новинки и спрятался в подсобке

-

В Белозерске сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Сергея Орлова. Побитая продавщица объяснила, что в салон сотовой связи ворвался мужчина и начал буянить. Он несколько раз ударил женщину, а потом стал бить витрины и забирать телефоны. Вологжанке удалось скрыться и вызвать помощь.

Грабитель по какой-то причине решил спрятаться в подсобке того же магазина. Там его и задержали. Преступником оказался несколько раз судимый 36-летний местный житель. Его передали полицейским, возбуждено уголовное дело. Об инциденте сообщила в пресс-служба Росгвардии.