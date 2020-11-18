28 машин скорой помощи отправятся в районы Вологодчины

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В Вологодскую область поступило 28 новых машин скорой помощи. На эти цели было выделено 95 миллионов рублей из федерального бюджета по по нацпроекту «Здравоохранение». 26 машин отправятся в 21 район Вологодской области, две останутся в автопарке областной клинической больницы для пациентов в тяжелом состоянии, эвакуированных силами санитарной авиации.

По сообщению пресс-службы правительства области, в этой партии по 6 автомобилей УАЗ и ГАЗ, 16 «Форд Транзит» с медицинским салоном и оборудованием (аппаратом ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами, ингаляторами и навигационной системой ГЛОНАСС).

Автопарк обновляется поэтапно: в августе были получены 12 реанимобилей и 27 санитарных автомобилей. За 4 года приобретено 125 машин. На данный момент в Вологодской области 178 машин скорой помощи.