В Тотьме ранены 4 человека после ДТП с отечественными легковушками

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В Тотьме накануне произошла страшная авария, пострадали четверо молодых людей. На перекрестке улиц Ленина и Транспортная в час дня столкнулись две "десятки". По сообщению местного УМВД, 25-летний водитель начал поворачивать с улицы Ленина на Транспортную, но не убедился в безопасности маневра. Прямо навстречу ему двигался ВАЗ 2110 с 19-летним водителем за рулем.

Сообщается, что в результате ДТП травмированы 19-летний пассажир из поворачивающей "десятки", водитель второго авто и его пассажиры 16 и 22 лет.