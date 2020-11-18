В Вологде автобусы нарушали расписание

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В областной столице сотрудники комиссии по делам молодежи попытались встретить последние рейсы автобусов в различных микрорайонах города. Некоторые автобусы так и не приехали... Ребята не смогли дождаться маршрутов 9 и 11.

Кроме того, расписание на табличках остановочных комплексов не совпадало с реальностью. Общественный транспорт ездит согласно расписанию на сайте администрации города. Департаменту городского хозяйства поручено синхронизировать информацию, а перевозчикам — начать соответствовать утвержденному графику движения.