В Вологодской области жуткое количество заразившихся

Статистика по заболеваемости Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области сегодня, 18 ноября, выявлено 168 случаев заражения коронавирусом за сутки. Главные очаги заразы - Вологда и Череповец. В областной столице зафиксировано 57 новых пациентов, в городе металлургов 44. В районах: 18 новых заболевших в Тотемском, 12 – в Великоустюгском, 8 – в Вытегорском, 6 – в Белозерском, по 5 – в Усть-Кубиском и Сокольском районах, по 3 – в Кирилловском и Сямженском. По 2 человека в Вожегодском и Вашкинском, по одному – в Бабушкинском, Никольском и Харовском районах.

За сутки выздоровели 257 вологжан. Общая загруженность моногоспиталей составляет 74%. Статистика по смертности "стоит", хотя простые вологжане рассказывают о своих погибших от COVID-19 родных.