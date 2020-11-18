В Вологде в больнице на Пошехонском шоссе появится новый томограф

Жители Вологды ожидают поставки дорогостоящего томографа. Вологодская областная больница установит на Пошехонском шоссе, 23 оборудование стоимостью в 53,5 млн рублей. 13 ноября завершились конкурсные процедуры - победителем стала компания из Курска ООО «Мединстал». В цену входят и монтаж, и ввод в эксплуатацию.

Огромные средства были выделены по госпрограмме «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы с привлечение субсидий из федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение».