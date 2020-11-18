В Вологде обнаружили фальшивую банкноту

В областной столице полицию вызвала оператор-кассир одного из отделений банка на ул. Левичева. Женщина сообщила, что при рассмотрении поступивших от сети магазинов наличных, была найдена сомнительная купюра достоинством 5000 рублей.

Эксперты УМВД подтвердили факт подделки денежного средства. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Нарушителям грозит до 15 лет лишения и крупный штраф.

Если вы заметили фальшивую купюру, не пытайтесь ее сбыть - это карается законом. Вызовите полицию.