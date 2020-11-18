Вологжан может сдуть

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В Вологодской области специалисты заявили, что 18-20 ноября на территории региона серьезно ухудшатся погодные условия. Ожидается штормовой ЮЗ ветер до 17–22 м/с. Напомним, упавшая в прошлом году новогодняя елка на площади Революции в Вологде была рассчитана до 17 м/c.

Единая дежурная диспетчерская служба с ссылкой на Вологодский гидрометцентр сообщила, что начиная с западных районов, ожидается гололёд, мокрый снег. Возможна метель в ночные и утренние часы - опасная дорожная ситуация.

Спасатели не исключают вероятность возникновения ЧС, например, обрывы линий связи и электропередачи, нарушение функционирования дорожно-коммунальных служб, обрушения слабоукреплённых конструкций, повреждение крыш, падение деревьев,