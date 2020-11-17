В Вологде открыли участковый пункт №27 на Гагарина, 66

УМВД провело торжественную церемонию открытия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице сегодня открыли новый участковый пункт полиции №27. Теперь на Гагарина, 66 вологжан будут принимать 4 участковых и инспектор по делам несовершеннолетних.

Новое рабочее место полицейских Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Врио начальника УМВД Вологды Владимир Веселов отметил, что микрорайон улицы Гагарина активно застраивается, поэтому понадобился дополнительный пункта полиции. В здании также разместили конференц-зал, где будут проводить советы профилактики несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Новый участковый пункт полиции работает с 10:00 до 22:00. Отмечается, что можно обратиться по телефону 8-999-097-18-19 старшему участковому уполномоченному полиции отдела полиции №2 Петрову Василию Юрьевичу.