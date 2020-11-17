В Череповце скорая сбила старика

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В городе металлургов вчера около полудня машина скорой помощи сбила 70-летнего пешехода. ДТП произошло во дворе дома №41 по проспекту Победы. Наезд на пенсионера совершил 54-летний водитель автомобиля «Луидор». По имеющимся данным, скорая двигалась задним ходом, освобождая проезжую часть. Водитель не заметил пожилого мужчину на дороге...

Стало известно, что у пострадавшего череповчанина диагностировали ушиб мягких тканей обеих стоп. Его доставили в больницу. Информацию сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города металлургов.