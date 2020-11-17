Подозреваемый вологжанин начал точить ложку на сотрудника изолятора

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В СИЗО Вологды 23-летний заключенный напал на сотрудника пенитенциарного учреждения. ЧП произошло 19 августа, сообщила пресс-служба следственного комитета.

Стало известно, что молодой человек был недоволен переводом в карцер. Он начал ругаться с раздатчиком еды. Подследственный вологжанин выхватил ложку и начал точить из нее оружие. Сотрудник изолятора потребовал заключенного выйти из камеры для проведения обыска, однако в ответ ему прилетел табурет. Мебель причинила представителю власти физическую боль и ушиб, сообщили в СКР.

Хулигана удалось успокоить. Молодой человек находился в СИЗО за кражу, ранее был судим за хищение и применение насилия в отношении полицейского.