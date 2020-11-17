Вологжанку, не сделавшую тест на коронавирус после Турции, наказали

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Белозерский районный суд Вологодской области вынес решение по делу о нарушении постановления главного санврача РФ. Местная жительница съездила в Турцию, а по возвращению не протестировалась на коронавирус.

Стало известно, что девушка вернулась из зарубежья 26 августа. По прибытию она заполнила необходимую анкету и получила уведомление о выполнении постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 г. № 7. Однако вологжанка не прошла тестирование на COVID-19, что необходимо было сделать в течение 3 дней.

Подсудимая рассказала, что ей не объяснили необходимость прохождения теста. Она самоизолировалась после прибытия и даже работала удаленно. Факт получения уведомления и анкеты она оспаривать не стала.

Женщину оштрафовали по минимуму - на 15 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.